俳優の岡田准一（45）が、10日放送のTBS系バラエティー「今さらシロー！」（後8・54）に出演。初のドラマ単独主演作「木更津キャッツアイ」の共演者と久々の再会を果たした。番組では「木更津キャッツアイ」のロケ地、千葉県木更津市を訪問。市役所の職員や、撮影後に現地に移住した当時の撮影スタッフらと対面を果たした。同市を舞台にした青春群像劇。余命半年の宣告を受けた、ぶっさんこと田渕公平（岡田）が、高校野球部