テレビ東京系「あちこちオードリー」が９日に放送され、オードリー・若林正恭、春日俊彰がＭＣを務めた。この日は「芸能界で出会った『いいやつ』発表会」を進行。森三中・黒沢かずこは、過去に番組内で「最近、家の前に知らない人が待ち伏せしている」というトークをしたことを述懐した。「当時はひな壇があって。そのときに、いろいろ話してて『気のせいだろ？』みたいな感じで（収録は）終わったんですよ。そしたら、ケ