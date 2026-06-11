食道の病気を患い、ブリーダーに処分されそうになっていた大型犬の子犬を保護して大切に育てた結果、涙してしまうほど優しい子に育ったと反響を呼んでいます。 わんちゃんの成長の記録は46万再生を突破し、「いい笑顔」「自分にも出来ることがもっとあると実感しました」と、多くの人に感動を届けています。 【動画：処分直前だった『骨が浮き出たガリガリ犬』を保護→愛情を与え続けた結果…『素敵すぎる光景