加工詐欺をしてしまったわんこの姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で2万6000回再生を突破し、「別犬で草」「じわじわくるwww」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：オーディションに参加した犬→『応募時の写真』と実際の顔を比較したら…加工詐欺にしか見えない『違いすぎる光景』】 写真と違い過ぎる！？ TikTokアカウント「ri_mopi_n.3」の投稿主さんは、愛犬の