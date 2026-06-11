IIJ（インターネットイニシアティブ）は11日、MVNOサービス「IIJmio」で中古未使用品の「iPhone 17e」（256GB）と「Google Pixel 10a」（128GB）の販売を開始した。両端末は「のりかえ価格」の対象。 価格は、中古未使用品「iPhone 17e」（256GB）が10万9800円、中古未使用品「Google Pixel 10a」（128GB）が8万9800円。回線サービスを同時に契約すると、24回払いでの購入も可能。 なお、両端末