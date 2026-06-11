NTTドコモビジネスは、多様なカメラから映像を収集・蓄積・分析できる映像AIプラットフォームサービス「docomo business SIGN VPaaS」の提供を開始した。 カメラの映像を分析、AIとのチャットによる分析も提供予定 新サービスは、点在している映像データを統合し、横断的な検索やAI分析を可能にするプラットフォーム。接続可能なデバイスは、情報セキュリティリスクやサプライチェӦ