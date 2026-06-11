◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽準々決勝慶大１１Ｘ―１日体大＝６回コールド（１１日・神宮）日体大（首都大学）は、先発に西平晴人投手（４年＝近大付）、２番手には馬場拓海投手（４年＝福岡大大濠）とドラフト候補を送り込んだが、２人で計１０失点と打ち込まれ、慶大（東京六大学）に６回コールド負けを喫した。サイド気味の右腕の振りから最速１５１キロの直球を投じる馬場は、４月１８日の