◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）枠準確定＝６月１１日、美浦トレセン昨年の有馬記念で２着のコスモキュランダ（牡５歳、美浦・加藤士津八厩舎、父アルアイン）は、５枠９番に決まった。０８年エイシンデピュティ、０９年ドリームジャーニーが２年連続で勝っている馬番だ。加藤士調教師は「内過ぎると良くないので、いいと思う。逃げ馬が外に入ったので、それを見ながら競馬がしやすい