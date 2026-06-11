乾燥大麻を所持したほか、コカインなどを使用したとして麻薬取締法違反の罪に問われた音楽デュオ「ＤｅｆＴｅｃｈ」のＭｉｃｒｏ（マイクロ）こと西宮佑騎被告（４５）に対し、東京地裁は１１日、拘禁刑２年、執行猶予４年を言い渡した。西宮被告は黒スーツ・黒ネクタイに日焼けした顔で一礼しながら入廷。執行猶予付きの判決を告げられると、わずかにうなずき、言葉に聞き入った。室橋秀紀裁判長は「大麻、コカインなどの