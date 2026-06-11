ＮＨＫは１１日、俳優の内藤剛志、鶴田真由、大西利空が放送中の大河ドラマ「豊臣兄弟！」（主演・仲野太賀、日曜・後８時）に出演すると発表した。天下一の補佐役・豊臣秀長（豊臣秀吉の弟）の目線で戦国時代をダイナミックに描く夢と希望の下克上サクセスストーリー。３人は本能寺の変、山崎の戦いに関係するキャラクターで、内藤が明智家の家老・斎藤利三、鶴田が京の遊女屋の女将（おかみ）・吉祥、大西が慶（吉岡里帆）と