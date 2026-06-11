◆女子プロゴルフツアー宮里藍サントリーレディス第１日（１１日、兵庫・六甲国際ＧＣ＝６６１９ヤード、パー７２）昨年１２月に椎間板ヘルニアの手術を受け、特別保障制度を適用してツアーを欠場していた脇元華（ＧＭＯインターネットグループ）が復帰戦最初のラウンドを、３バーディー、５ボギーの２オーバーでホールアウトした。最終ホールで想定外のアクシデントに見舞われた。９番の２打目を放った直後だった。足をひ