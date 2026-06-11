韓国発のドーナツカフェ「BONTEMPS」を運営するワンズトラインは、12日より、新作ドリンクの販売を開始。今回登場するのは、ひんやりとした口当たりが魅力のフラッペやスムージー、爽やかな炭酸ドリンクなど、これからの季節にぴったりなラインナップで人気フレーバーを取り入れた全20種類が登場する。【写真一覧】ひんやりとした口当たりが魅力！フラッペやスムージーなど新作ドリンク20種類今回の新作ドリンクシリーズは、見