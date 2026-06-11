◆スギ薬局グループ杯第１８回日本少年野球報知旗争奪関西さわやか大会（６、７日・大阪シティ信用金庫スタジアムほか）▽中学１年生の部・４回戦氷上・兵庫豊岡合同ボーイズ５―４関西女子Ｂ「スギ薬局グループ杯第１８回日本少年野球報知旗争奪関西さわやか大会」（報知新聞社など主催）は６、７日に本戦（４回戦）が開始。ベスト１６が出そろった。氷上・兵庫豊岡合同ボーイズ（兵庫県西支部）はサヨナラ勝ち。