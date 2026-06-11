お笑いタレント・はなわ（49）が11日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。白内障の手術をすることを報告した。「【ご報告】はなわ目の手術を受けます。最近見えづらかった目の状態をお話しします」と題した動画を公開。「今週末、目の手術をすることになりまして。白内障の手術をすることになりまして」と報告した。これまで視力は2.0で、眼鏡を一度もかけたことがなかったが、急に老眼になり「不便になった」と回想。生活