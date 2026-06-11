将棋の早指し団体戦「JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026」に臨む中部トライキングスのチーム動画後編が公開され、監督を務める中部トライキングスの杉本昌隆八段（57）が、愛弟子からの“お墨付き”を武器にカート対決へ意気込む姿が話題を呼んでいる。【映像】杉本八段の運転（実際の映像）舞台となったのは、三重県にある鈴鹿サーキットのアトラクション「カートアタッカー」。ヘルメットを被り、レーシングカートに