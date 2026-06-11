歌手の今井美樹（63）が9日、Instagramを更新。リハーサル中の様子や、自然体な姿などライブ会場での思い出の数々を公開し、注目を集めている。【映像】布袋寅泰との夫婦ショットやライブの思い出写真夫でギタリストの布袋寅泰（64）のInstagramにもたびたび登場している今井。結婚記念日をお祝いする夫婦ショットや、顔を寄せ合う仲睦まじい2ショットなどを披露してきた。2025年12月23日には自身のInstagramを開設し、横浜