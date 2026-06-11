女優の木村多江（55）が11日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。自身の長女が西オーストラリア代表に選ばれたことを明かした。同番組で、18歳の長女がオーストラリアに留学していることを明かした木村。現在3年目を迎え英語力はもちろん「見た目も完全に外国人のように」なっているといい、「私とは似てない。華やかな、派手な感じの人」と打ち明けた。そして司会の黒柳徹子が「タッチラグビー