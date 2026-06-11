新たな事業者による運営が決まった宮ノ下ガソリンスタンド＝１０日、箱根町宮ノ下神奈川県箱根町でガソリンスタンド（ＧＳ）が相次いで閉鎖した問題を巡り、勝俣浩行町長は１０日、町議会６月定例会で、３月末に閉鎖された宮ノ下ＧＳの新たな運営事業者が決定したことを明らかにした。町長は「ライフラインの確保の重要な拠点となる。災害時の安定供給に向け、今後整備を支援していくとともに協定締結について協議を進めたい」と