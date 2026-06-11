元サッカー日本代表GKの本並健治氏（61）が11日、都内で行われた「3匹のおじパパ」結成記念イベント＆公開収録に出席した。現在、3歳の娘を育てる本並は「料理ができないのでそれ以外の家事、洗濯、洗い物など目についたところは率先してやるルールです」と子育てや家事に協力的。1月にはヘルニアの手術も終わり、「やっと普通に歩けるようになってきたので、またレベルアップしてさらに子育てを頑張りたい」と意欲を見せた。同チ