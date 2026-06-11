自宅のトイレの便座に、保温機能が付いているという人もいるでしょう。保温機能があれば、トイレに座る際、ヒヤッとする不快感をなくせるため、ずっと機能をONにしたままの家もあるのではないでしょうか。 一方、保温機能付きの電気便座は電気代がかかるため、コストが気になる人もいるかもしれません。本記事では、「電気代の節約になるから、暖かい時期は保温機能を使わない」と妻に言われたケースを取り上げ、1ヶ