【モデルプレス＝2026/06/11】6月10日、11日にKアリーナ横浜で開催されるファッションや音楽、カルチャーが融合した新しいエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」。ここではDay1の10日の様子をレポートする。【写真】ミセス主催イベントに登場したアーティスト◆「CEREMONY」開幕「GREEN CARPET」には豪華アーティストが登場『CEREMONY』は、ライブやフェスとは異なる、ファッションや音楽、カルチャ