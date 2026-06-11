【モデルプレス＝2026/06/11】7月18日、朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンターにて開催される「NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC 新潟 」）より、追加出演者が解禁された。【写真】28歳元アイドル「何頭身？」ショーパンから美ボディ輝く◆茅島みずき・池田匡志・王林ら追加出演者が解禁ゲストモデルに、透明感あふれる洗練された“女神級”のビジュアルで、『Seventeen』専属モデルと