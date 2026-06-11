物語コーポレーションが全国368店舗を展開する「焼肉きんぐ」は7月9日から、期間限定で「ハワイフェア」を初開催する。「厚切りポークステーキ 〜ハワイアンBBQソース〜」や「石焼チーズロコモコ」など全6品を販売する。期間限定メニューは食べ放題の「きんぐコース」(税込3,718円〜)および「プレミアムコース」(税込4,818円〜)に含まれるほか、単品での注文も可能だ。【フェアメニュー6品全ての画像はこちら】石焼チーズロコモコ