【モデルプレス＝2026/06/11】タレントの丸高愛実が6月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。ワンプレートの食事を公開した。【写真】サッカー元日本代表の35歳妻「盛り付け方が綺麗」白米・おかず・野菜が綺麗に盛られたワンプレートご飯◆丸高愛実、ワンプレート料理公開丸高は「最近はパパいないし毎日ワンプレートでっす とうもろこしだけいつも一瞬」とコメントし、3つに分かれたグレーのワンプレートに海苔のかかったご