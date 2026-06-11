刺繍したアジサイの御朱印 真庭市の普門寺で授与 “山の花寺”の愛称で親しまれる真庭市の普門寺(田原山上)が、和紙に刺繍したアジサイの御朱印を季節限定で授与しています。 刺繍されたアジサイは涼し気で、光が当たる角度により、雨粒で輝いているように見えます。見た目にも愛らしい御朱印です。 寺によりますと、刺繍と仏教は古代からゆかりが深く、刺繍で仏の姿を表すなどしてきたそうです。刺繍は真庭市内の工房