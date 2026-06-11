北朝鮮から中国へのタングステン輸出が急増していることが、中国税関総署の統計から明らかになった。今年1〜4月の輸出量は約4690トンと前年同期比16％増だったが、輸出額は約1億2000万ドル（約170億円）に達し、前年同期の約1170万ドルから10倍以上に膨らんだ。タングステンは、超硬工具や半導体製造装置に使われるほか、砲弾、ミサイル部品、航空宇宙機器など軍需産業にも欠かせない「戦略鉱物」だ。融点の高さと硬度の強さから「