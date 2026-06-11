乾燥大麻を所持したほか、コカインを使用したとして麻薬取締法違反の罪に問われた音楽デュオ「ＤｅｆＴｅｃｈ（デフテック）」のＭｉｃｒｏ（マイクロ）として活動する西宮佑騎被告（４５）に対し、東京地裁は１１日、拘禁刑２年、執行猶予４年の判決を言い渡した。押収した大麻の没収も命じた。判決によると、宮崎被告は２月２月に東京都渋谷区の自宅で、乾燥大麻３・５１７グラムを所持したほか、千葉県内を走行中の車内で