岩手県雫石町の山林できのう、タケノコ採りをしていた60代から70代の男性3人と連絡が取れなくなり、警察などが捜索していましたが、先ほど無事が確認されました。10日午後5時ごろ、「山林に入った友人たちが戻ってこない」と、一緒に入山した60代の男性から警察に通報がありました。行方が分からなくなったのは、町内の60代から70代の男性3人で、警察や消防が捜索を行ったところ、2人が先ほどヘリコプターで救助されました。2人は