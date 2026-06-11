台湾軍は10日、アメリカから購入した高機動ロケット砲システム「ハイマース」の実弾射撃演習を中国に面した海岸で初めて行いました。台湾メディアによりますと、台湾軍は10日、中国に面した中部・台中市の海岸で「ハイマース」を使った実弾射撃演習を初めて行いました。演習は「ハイマース」6基を使用して行われ、着弾地点は9キロの沖合に設定され、敵の進入を防ぐことを想定したものとしています。射程距離がおよそ300キロある「