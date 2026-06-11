◇ナ・リーグジャイアンツ11×−10ナショナルズ（2026年6月10日サンフランシスコ）ジャイアンツの李政厚（イ・ジョンフ）外野手（27）が10日（日本時間11日）、本拠でのナショナルズ戦に「5番・右翼」で先発出場し、4打数2安打で連続安打を18試合まで伸ばした。チームも最大8点差をはねのけ、大逆転勝利を飾った。第2打席までは凡退が続いたが、6回2死の第3打席で相手先発・グリフィンのカーブを捉え右前打。連続安打を1