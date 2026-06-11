【ワシントン＝坂本幸信】米国のトランプ大統領は１０日、７月に見直し時期を迎える自由貿易協定「米国・メキシコ・カナダ協定（ＵＳＭＣＡ）」について、「更新するつもりはない」と述べた。協定に消極的な姿勢を示すことで、カナダとメキシコに揺さぶりをかけ、米国に有利な形で見直しの協議を進める狙いがある模様だ。ホワイトハウスで記者団の質問に答えた。ＵＳＭＣＡは、３か国内で生産された製品について、一定の条件