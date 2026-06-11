元テレビ東京のフリーアナウンサーでタレントの森香澄（30）が11日、Xを更新。DM被害を訴えた。森は9日、都内で行われたABEMA婚活リアリティーショー「時計じかけのマリッジ」合同取材会に出席。理想の結婚相手の条件を公表するコーナーで年齢25〜40歳、年収は約1000万円などを求めていた。そのことがネットニュースで拡散され、一気に話題となっていた。森は「森香澄結婚相手年収1000万円理想」との見出しがついた記事を引用