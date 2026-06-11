全米学生選手権の男子110mハードル（H）予選が11日、アメリカ・オレゴン州ユージンで行われ、J.サープ（20、アメリカ）が12秒75（＋1.0）の世界新記録をマークした。従来の記録は2012年のA.メリット（アメリカ）が記録した12秒80だった。予選2組で登場したサープは好スタートを切るとグングンと加速した。ハードルを越えるたびに他の選手との差が広がっていった。別次元のスピードを見せつけ、トップでフィニッシュ。タイムを確認