神奈川県相模原市の河川敷で座間市に住む17歳の女子高校生が倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。女子高校生は10日から行方がわからなくなっていて、警察は知人の10代の男性が女子高校生が死亡したいきさつを知っているとみて現在事情を聴いています。記者：かなり草木が生い茂っている河川敷ですが、この長い橋の下で女子高校生の遺体が発見されたということです。11日午前2時すぎ、相模原市南区下溝にある相