WEST．神山智洋（32）が11日、都内のEX THEATER ARIAKEで、明日12日に開幕する、2026年劇団☆新感線46周年興行・夏公演SHINKANSEN☆RSP怪奇骨董音楽劇「アケチコ！〜蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島〜」のフォトコールと取材会に出席した。アニメ好きの神山は「担当するアニメを、たくさん見ている。声を聞いて（脳内で）キャラに変換される瞬間が幸せ」と憧れの存在だった、単独初主演の声優・宮野真守（43）の“マモちゃん