経営者や企業幹部、投資家など、多くのビジネスパーソンにとって「財務分析」は有用なスキルだ。しかし実際には、とっつきにくく難しいと感じている人も少なくないだろう。この点、企業が外部の関係者に向けて経営状況を報告するために作成する「財務諸表（決算書）」を読み解けば、ビジネスモデルや企業の実態が見えてくる。本記事では、西山茂氏の著書『会計クイズで学ぶ財務分析&ファイナンス決算書の読み方を「資本コス