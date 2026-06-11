「あたたかいばしょをみつけたにゃ！」【写真】宅配ピザの箱に乗って動かない猫さんそんなコメントとともにInstagramへ投稿された動画が、多くの猫好きの笑いを誘っています。登場するのは、Instagramアカウント「@catmicchannel」で人気を集めるマンチカンの女の子・みっちゃん（4歳）。動画には、宅配されたピザの箱の上で気持ちよさそうにくつろぐ姿が映っています。飼い主さんに話を聞きました。クリスマスディナーを阻止した