保護猫との出会いは、さまざま。いつもの日常の中で突然、思いがけない出会いを果たすことも少なくありません。【写真】感動アフター！こんなに高貴なキジトラに成長しましたそんな経験をしたのは、ガビル（サイキック）さん（@gavil_dat）。ある日、アルバイト先で、店の裏からか細い声が聞こえてくることに気づきました。それがのちの家族となる、キジトラ猫の「小梅（こうめ）」ちゃん。保護当時、生後推定1カ月にも満たない小