青海省科学技術庁によると、国際小惑星センター（MPC）がこのほど発表した「小惑星回報」（M．P．C．191770）において、「（887099）2025NO220250707O18WFST，Lenghu」と明記され、小惑星番号887099が青海省冷湖天文観測研究拠点の墨子サーベイ望遠鏡（WFST）によって発見されたことが正式に確認された。これによりWFSTは同小惑星の命名権を取得した。冷湖天文観測研究拠点に設置された望遠鏡が初めて小惑星の命名権を取得した事例