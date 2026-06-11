魔法瓶や調理器具の分野でドイツ発の世界的ブランドとして知られるサーモスは最近、容器の瓶栓が飛び出す恐れがあるとして、世界各地で製品の大規模リコールを始めました。米国消費者製品安全委員会（CPSC）の公告によると、すでに消費者3人が飛び出した瓶栓が目を直撃することで、回復不能の視力喪失を被ったとのことです。中国では、中国国家市場監督管理総局が公式サイトを通じて、膳魔師（中国）家庭製品（サーモス中国）が高