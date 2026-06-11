「シャコタン」や「直管」「ハミタイ」迷惑車両を排除国土交通省は2026年5月29日、各地方運輸局において6月を「不正改造車を排除する運動」の強化月間と定め、取り締まりを強化する方針を明らかにしました。不正改造車とはどのようなクルマで、どういった違反になるのでしょうか。日本国内の公道を走行するクルマは、一定の安全・環境基準を定めた「保安基準（道路運送車両の保安基準）」に適合していなければなりません。