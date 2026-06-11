俳優の木村多江（55）が、11日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演。「ミスターラグビー」と称された平尾誠二さんの魅力を語った。【写真】平尾誠二さんの生前…親友・山中伸弥教授との2ショット今回、5年ぶりの出演となった木村は意外な素顔として「ラグビー」への愛を語った。木村は倒れても立ち上がって前に進むラグビー選手を心からリスペクトしており、かつて神戸製鋼、また日本代表として活躍し