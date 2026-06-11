俳優の古田新太が11日、東京・EX THEATER ARIAKEで行われたSHINKANSEN☆RSP 怪奇骨董音楽劇『アケチコ！〜蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島〜』フォトコール及び取材会に登壇。共演者の印象を語った。【舞台写真】スポットライトを浴び…デュエットシーンを披露した宮野真守＆神山智洋取材会には宮野真守も参加しており、宮野は古田から「工夫しない方がいいんだよ」と言われたことを明かしながらも、“その言葉の真意”を伝