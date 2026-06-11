元日向坂46で俳優の渡邉美穂（26）が11日、NHK Eテレ新番組『真相の館』（毎週土曜後8：30〜8：59）の発表会見に参加。ともにレギュラー出演するお笑いコンビ・東京ホテイソンのたける（31）とともに登場し、10代から金融リテラシーについて関心を持っていたことを明かした。【写真】爽やかな夏コーデ！笑顔をみせる渡邉美穂同番組では、“謎解き”をしながらニュースの背景にある『真相』を分かりやすく紹介し、世界をより