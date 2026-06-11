◇プロ野球ファーム・リーグ巨人ー西武（6月11日、ジャイアンツタウンスタジアム）5回、西武・蛭間拓哉選手のライトへのホームランで1-1の同点に追いつかれた巨人。そのウラ、先頭の笹原操希選手が積極性をいかんなく発揮し、初球のカーブを捉えると、センター前へ。すぐさま盗塁を決めるとリチャード選手はフォアボールと、ノーアウト1、2塁のチャンスを作りました。そして、打席に入った5番・岡田悠希選手が左中間を破る2塁打