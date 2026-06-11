女優木村多江（55）が11日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。18歳の長女について初告白した。司会の黒柳徹子から「実はテレビで初めて話していただくんですけど、18歳になるお嬢さんがいらっしゃる」と話題を向けられると、木村は「子どもがいるということは隠しているわけではないんですけれど、子どもを守るということもあって話さなかったんですけど。今日は徹子さんにお会いするから全部お話ししようと