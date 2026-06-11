NHKは11日、大河ドラマ「豊臣兄弟！」の新キャスト3人を発表した。織田信長に対して「本能寺の変」で謀反を起こす、要潤演じる明智光秀の腹心・斎藤利三役を内藤剛志を務めることが決まった。また、秀吉が京都奉行を務めていた際に羽柴兄弟と親交を深めていた、京の遊女屋の女将（おかみ）吉祥役は鶴田真由に決定。小一郎の妻慶の亡夫との間に生まれ、小一郎に引き取られて嫡男として育った羽柴与一郎役は大西利空に決まった。出演