国内のスマートフォンメーカーとしては最大手となるシャープだが、円安やメモリ不足などの影響が直撃し、スマートフォン事業は非常に厳しい状況にある。そうした中にあって、シャープはこの事業でいかなる成長戦略を描こうとしているのか。2026年6月9日に実施された同社の事業戦略説明会の内容から確認してみよう。○販売の主体をローからミドル・ハイエンドに進化の停滞とコモディティ化で買い替えサイクルが長期化しているのに加