シチズン時計の「アテッサ」ACT Lineから、ブラックチタンシリーズの新作「CC4107-80H」が登場する。価格は38万5,000円、世界限定1,800本、7月2日発売。○結晶チタニウムをオールブラックで仕上げた限定モデル今回のCC4107-80Hでまず目を引くのは、八角形のベゼルに採用した結晶チタニウムだ。結晶チタニウムは、チタニウムに特殊な条件で再度の熱処理を加えることで生まれる素材。ランダムに現れる結晶模様が特徴で、1つひとつ模