最初に結論：LGエレクトロニクス・ジャパンは、厚さ9.95mmのワイヤレス有機ELテレビ「OLED evo AI W6」を筆頭に、AI機能や高画質技術を組み込んだテレビ新製品を発表した。記事の重要ポイント：1：“壁紙テレビ”が復活。フラッグシップの「W6」は厚さ9.95mmでワイヤレス設計を実現2：W6・G6シリーズは新画質技術で高輝度・高コントラストを追求3：AIによるパーソナライズ機能で家族それぞれに最適な視聴環境を提供LGエレクトロニ